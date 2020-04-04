AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو يوسف: هتجوز وأقعد فى البيت فى هذه الحالة.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 03:06 ص
الفنان عمرو يوسف
الفنان عمرو يوسف
Advertisements
توك شو
حل النجم عمرو يوسف ضيفا على ثانى حلقات برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء.

ومن جانبها سألت آبلة فاهيتا عمرو يوسف عن الشخص الذي يتمنى أن يتابعه على حسابه الشخصي على إنستجرام، ليرد الفنان قالا:" روبرت دي نيرو الممثل الأجنبي الشهير".
"
ورد عمرو يوسف  عند سؤاله عن القرار الذي سيفعله في حالة ما كان امرأة "ست"، قالا:"هتجوز وأقعد في  البيت أول حاجة هعملها".

وحل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "لايف من الدوبليكس"، وغنى حسن شاكوش في البداية أغنية بين الأطلال لأم كلثوم، ثم تغزلت فيه أبلة فاهيتا، قائلة:" سنانك أحلى من مفيدة شيحة بكتير ويوم ما الأغنية تطلع الثانية على العالم تقوم الدنيا تفرقع ويلغوا المهرجانات، وبعدين يلغوا الحفلات في العالم"، ليرد عليها حسن شاكوش، قائلًا: "اللي بيجي عليا بقى بشتغل وبنزل أغاني على يوتيوب، دا الحاجة اللي محدش يقدر يسيطر عليها".

وبدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:" فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجيعهم وتثقيفهم تهدها كورونا  حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبة  "، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة "الكوارنتينا" وشارك فيها مجموعة من النجوم.


كما استضافت أبلة فاهيتا خلال الحلقة دكتورة هالة الحضرى، للحديث عن أعراض فيروس كورونا، ومتى يجب الاتصال برقم 105، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".


كانت قناة ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وقد نالت أبلة فاهيا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لايف من الدوبلكس..تعرف على موعد عودة أبلة فاهيتا

تعرف على موعد عودة «أبلة فاهيتا» للظهور على الشاشة وقناة العرض.. تفاصيل

حسن شاكوش ضيف أولى حلقات أبلة فاهيتا على ON

طول اليوم بوزنا بقى في بوز بعضينا.. أبلة فاهيتا تطرح أغنية كوميدية عن الحجر المنزلي.. فيديو

على أنغام بنت الجيران .. حسن شاكوش يبدع في غناء جارتي حنان مع أبلة فاهيتا.. شاهد

أبلة فاهيتا: الناس كلها بتتكلم عن جهاز المناعة وجوازة ياسمين صبري.. فيديو

ترشيحاتنا

ليست كورونا.. تفاصيل أول حالة وفاة بمستشفى النجيلة ورفض الأسرة استلامها

فواكه تقوي المناعة.. 10 أنواع تناولها مع العشاء

أحمد فتحي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي بسبب فايلر

قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين

مصر تسجل أعلى حالات إصابة ووفاة يومية بـ فيروس كورونا

أحمد موسى يكشف عن المحافظة الوحيدة الخالية من مصابي كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تحسن حالتها.. كورونا يقتل ممرضة مسلمة في بريطانيا

أطلقوا عليهما اسم الفيروس.. شاهد أول صورة للتوأمين "كوفيد" و"كورونا"

الأطباء يتلقون كمامات منتهية الصلاحية من الحكومة في بريطانيا