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تعليم

توفير المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا بـ معهد الأورام

السبت 04/أبريل/2020 - 10:22 ص
معهد الاورام
معهد الاورام
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قســم التعليـــم
أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أنه فور الانتهاء من تعقيم معهد الأورام ستتولى إدارة المعهد القومي للأورام توفير المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وقال "علم الدين"، إنه سيتم هذا الإجراء وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.


وأضاف المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أنه سيتم اتخاذ ما يلزم فورا لعمل فحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد، واتخاذ ما يلزم طبيا في ضوء نتائج الفحوصات والمسحات المشار إليها. 

وأكد الدكتور علم الدين، أن المرضى المحجوزين بالمعهد يتلقون كافة الرعاية الطبية، والأقسام الداخلية  والعمليات تعمل بكفاءة عالية وفقا لخطة العمل دون أي مشكلات وتتخذ معهم كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت جامعة القاهرة قررت فتح تحقيق  حول  إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد،  للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين  والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة.

وعقد رئيس جامعة القاهرة اجتماعا مع اللجنة العليا للإشراف على خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ الخطة، ووجه بتخصيص غرف استقبال وعزل الحالات المشتبه بإصابتها علي مدار ٢٤ ساعة بمستشفي قصر العيني الفرنساوي ومستشفي الطلبة، وتحديد فريق طبي يضم عدد من المتخصصين داخل كل مستشفي للكشف عن الحالات وارسال العينات إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأكد المتحدث الرسمي علي أن الجامعة لن تفرط في أبنائها من الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين، وعلاجهم داخل مستشفيات الحامعة، بالإضافة إلى ضرورة تنبيه  المستشفيات الجامعية علي الموظفين اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية ، مضيفا أن الجامعة وضعت خطة شاملة منذ ٢٦ يناير ٢٠٢٠ ، كما شكلت لجنة عليا في اول فبراير الماضي، وقامت بعمليات واسعة للتعقيم.
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