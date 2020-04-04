AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن الجيزة يضبط تاجر مخدرات بحوزته 17 طربة حشيش في إمبابة

السبت 04/أبريل/2020 - 03:34 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، قيام أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال، وبرئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من ضبطه حال سيره بسيارة أجرة ملكه بدائرة القسم، وبحوزته 17 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو و50 جراما" - هاتف محمول.


وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط 300 طربة حشيش بحوزة عاطل بمطروح

بحوزتهما كيلو هيروين وحشيش.. الأمن يضبط عنصرين إجراميين بالجيزة

أمن الجيزة يضبط عنصرين خطر بحوزتهما 2 كيلو هيروين

الداخلية تضبط عاطلا بـ 50 طربة حشيش في الجيزة

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 180 طربة حشيش بالإسكندرية

ضربة موجعة لتجار المخدرات.. إحباط ترويج ١٢٠ طربة حشيش بالدقهلية

ترشيحاتنا

بنسبة 94%.. الصين تعلن مفاجأة سارة عن حالات شفاء كورونا

فايلر يكشف موقفه من مغادرة القاهرة بسبب فيروس كورونا

بعد وفاة حالتين بكورونا.. مفاجأة في نتائج تحاليل 231 بضواحى بورسعيد

متى يرتدي المواطنون الملابس الصيفية.. الأرصاد تجيب

لو مضطر تنزل من البيت .. اعرف الإجراءات اللازمة مع هانى الناظر

علاج لـ كورونا.. جامعة أردنية تعلن عن اكتشاف للقضاء على الفيروس المميت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج تأخر الحمل.. عملية الحقن المجهري والتلقيح الصناعي

التزاما بالغلق الكلى.. اختفاء الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وغلق المحلات بالبحيرة.. صور

بملابس عصرية.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث إطلالة أنيقة لها