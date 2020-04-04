أمن الجيزة يضبط تاجر مخدرات بحوزته 17 طربة حشيش في إمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، قيام أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال، وبرئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من ضبطه حال سيره بسيارة أجرة ملكه بدائرة القسم، وبحوزته 17 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو و50 جراما" - هاتف محمول.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه.