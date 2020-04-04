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فن

ألف شكر لجيش مصر الأبيض.. نهال عنبر توجه رسالة للأطباء

السبت 04/أبريل/2020 - 08:15 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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محمد بدران
وجهت الفنانة نهال عنبر، رسالة شكر وتقدير لأطباء العالم، على مواقفهم تجاه التصدي لوباء كورونا.

ونشرت نهال مقطع فيديو، عبر حسابها على "انستجرام"، قالت خلاله: "‏الف شكر لجيش مصر الابيض ربنا يحميكم ويرجعكم بيتكم والاسرتكم بالف سلامه".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات بينهم أجنبي و7 مصريين.


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