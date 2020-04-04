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فن

حقيقة اعتزال عادل إمام التمثيل

السبت 04/أبريل/2020 - 08:52 م
عادل إمام
عادل إمام
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أحمد إبراهيم
انتشرت الساعات القليلة الماضية شائعة اعتزال الفنان عادل امام الدراما التليفزيونية على ان يكون مسلسله "فالنتينو" هو العمل الاخير له. 

وكشفت مصادر مقربة من الفنان عادل امام لـ "صدى البلد" أن ما يتردد غير صحيح وان عادل امام لن يعتزل التمثيل. 

واضافت المصار قائلة : ان قرار اعتزال عادل امام هو وحده الذى يقرره متمنين له الصحة ودوام العافية وامتاع جمهوره بالعديد من الاعمال الفنية سواء فى السينما او التيفزيون.   

وانتهى منذ فترة قصيرة الفنان عادل امام من تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" الذى يشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وداليا البحيرى وتأليف ايمن بهجت قمر واخراج رامى امام. 

والمسلسل تدور احداثه فى اطار اجتماعى كوميدى وكان هذا العمل قد تم تأجيله العام الماضى بسبب عدم اكتمال التصوير.  
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