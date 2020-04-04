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أخبار العالم

فرنسا.. تجارب سريرية لاستخدام دماء الديدان البحرية في علاج فيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:13 م
تجارب سريرية في فرنسا
تجارب سريرية في فرنسا لاستخدام الديدان البحرية لعلاج كورونا
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رحيم يسري
وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، يتزايد الاهتمام العالمي لتطوير علاجا مضادا للفيروس القاتل، وإجراء التجارب السريرية للحد من انتشار المرض.

وفي هذا السياق، يبدو أن فرنسا تتعلق بأي أمل حتى لو كان "الديدان البحرية"، حيث تسعى شركة هيمارينا لإجراء تجارب سريرية على 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد على منتج محلول تم استخراجه من دماء دودة البحر.

وأعلنت الشركة أنه بعد موافقة السلطات الصحية المعنية في فرنسا، فقد حصلت على الضوء الأخضر للبدء في إجراء التجارب على المرضى المصابين بكورونا.

وتشير وسائل فرنسية إلى أن المنتج الذي تنتجه شركة هيمارينا التي تمتلك مزرعة خاصة بالديدان البحرية قد أثبتت دراسات نظيرة فعاليته، ويقول الباحثون إن المحلول المستخرج يحوي على نسبة اكسجين أكثر 40 مرة من الهيموجلوبين البشري.

وبالتالي فإن الفكرة التي تعتمد عليها الشركة هي تقليل عدد المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة في التنفس عن طريق حقنهم بكمية معينة من دم هذه الدودة.

ومن المقرر أن يتم إجراء التجارب في إحدى مستشفيات الصحة العامة في باريس.

وارتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في فرنسا ا إلى 7560 حالة وفاة، بينما تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في أوروبا حاجز الـ45 ألف حالة.
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