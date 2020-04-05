بعد تسجيل 10 آلاف إصابة.. النواب البرازيلي يقر ميزانية حرب لمواجهة كورونا

وافق البرلمان البرازيلي على تعديل دستوري لـ "ميزانية حرب" لفصل الإنفاق المرتبط بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، عن الميزانية الرئيسية للحكومة وحماية الاقتصاد، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 10 آلاف شخص.





وبحسب "رويترز"، مازالت ميزانية الحرب، التي يقدر رئيس مجلس النواب رودريجو مايا أنها قد تطلق ما يصل إلى 600 مليار ريال برازيلي في الإنفاق الاستثنائي، بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ بنسبة ثلاثة أخماس الأصوات في جولتين من المتوقع إجراؤهما الأسبوع المقبل.





ووافق مجلس النواب على النص الرئيسي لمشروع القانون بأغلبية 423 صوتا ومعارضة واحدة في جولة ثانية من التصويت. في الجولة الأولى ، كان عدد الأصوات 505 أصوات لصالحه واثنين ضده.





وسجلت البرازيل 10.278 حالة إصابة بفيروس كورونا، و431 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.



