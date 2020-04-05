بعد إصابتها وطفلتها.. فنانة شهيرة تتبرع بمليون دولار لمواجهة كورونا

كشفت المغنية الأمريكية الشهيرة «بينك» عن إصابتها بفيروس كورونا التاجي بعدما جاءت نتائج فحصها "إيجابية"، وأعلنت عن تبرعها بمليون دولار لمرضى الفيروس المميت.





توسلت المغنية الأمريكية «أليسيا موور» الشهيرة باسم "بينك" للمعجبين أن يتعاملوا مع مرض كورونا بجدية واصفة إياه بالحقيقي و"الخطير" بعدما أصابها هي وطفلتها وفقًا لصحيفة مترو.





وتعزل بينك حاليًا نفسها في منزلها مع زوجها كاري هارت وطفلتيهما ويلو وجيمسون، فيما أوضحت أن نتائجها جاءت إيجابية منذ أن بدأت أعراض المرض تظهر على ابنتها جيمسون.





ناشدت النجمة البالغة من العمر 40 عامًا متابعيها على إنستجرام في بيان طويل على صفحتها في انستجرام باتباع القواعد والبقاء في المنزل جنبا إلى جنب، وقد أرفقت صورة لها ولصغيرها بعد إصابتهما.





وكشفت بينك أيضًا أنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار (15.750.000 مليون جنيه) للمساعدة في الحد من انتشار وعلاج فيروس كورونا التاجي في الولايات المتحدة.



