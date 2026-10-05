السفير الألماني بالقاهرة: لابد من تسريع تنفيذ خطة السلام لإنهاء الأزمة في غزة

أكد السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، يوم الاثنين ضرورة تسريع تنفيذ خطة السلام المكونة من 20 بندا بشأن إنهاء النزاع في قطاع غزة، مضيفا في الوقت نفسه أن مصر وألمانيا تربطهما شراكة وصداقة خاصة جدًّا نمت عبر التاريخ، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي – وكذلك الثقافي وفي مجالات التعليم والعلوم على سبيل المثال لا الحصر.

وأضاف السفير الألماني خلال الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية في حفل أقيم بالسفارة: إنه لشرف خاص لنا أن يكون الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضيف شرف اليوم بصفته ممثلاً عن الحكومة المصرية.

وأضاف شولتس بحسب البيان الصادر من السفارة الألمانية وتلقت “صدى البلد” نسخة منه "أنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب اليوم فلوريان هان وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، كضيف شرف قادم من برلين".

وأكد قائلا "نحن فخورون بما حققناه – ألا وهو علاقات وثيقة جدًا وقوية ومتعددة الأوجه وودية قائمة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة والتقدير المتبادل"، مضيفا "لكننا لا نريد أن نكتفي بما حققناه من إنجازات بل نعتبر هذا النجاح قبل كل شيء حافزًا لتوسيع نطاق تعاوننا بشكل أكبر، ونحن نعمل على ذلك بكل جدية".

وتابع "السيدات والسادة الأعزاء، نحتفل اليوم – نحن الألمان- بيوم الوحدة الألمانية، عيدنا الوطني، نحتفل في هذا اليوم بإنجاز عظيم وهو إعادة توحيد وطننا قبل ٣٦ عامًا بطريقة سلمية — دون إطلاق رصاصة واحدة ودون خسارة أي أرواح بشرية، وذلك بعد أكثر من ٤٠ عامًا من انقسام دولتنا. وبعد ٢٨ عامًا من وجود جدار برلين".

وأوضح السفير قائلا "نحتفل أيضًا بتجاوز انقسام أوروبا في ذلك الوقت، وبأن العديد من جيراننا وأصدقائنا في الشرق - والذين ندين لهم حتى اليوم بامتنان كبير للتطورات التي حدثت آنذاك - تمكنوا من استعادة حريتهم، ونحن في ألمانيا ولحسن حظنا متحدون في سلام وحرية منذ عام ١٩٩٠".

وأضاف شولتس: هنا في القاهرة نفكر بشكل خاص في الأشخاص الذين يقطنون في جوارنا المباشر والذين يعانون حاليًا من الكثير من الألم والمعاناة، ولا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية، نحن بحاجة الآن إلى تنفيذ سريع وشامل لخطة السلام المكونة من ٢٠ نقطة لإنهاء النزاع في غزة.

وأكد السفير الألماني تقدير بلاده بشدة للدور المسؤول والبناء والحكيم الذي تلعبه مصرفي هذا السياق، مبينا أن ألمانيا تستخدم جميع وسائلها وسبلها السياسية والدبلوماسية والإنسانية للمساهمة في الوصول إلى حل وتخفيف المعاناة الهائلة التي يعاني منها الناس.

وتابع "يتعين علينا ألا ننسى الحرب الأهلية في السودان، ففي مؤتمر السودان الذي عُقد في أبريل الماضي في برلين نجحنا بالتعاون مع شركائنا في حشد ٧⸲١مليار دولار أمريكي للحد من أكبر كارثة إنسانية في عصرنا".

وقال إنه في عيدنا الوطني نتذكر أيضاً شعب أوكرانيا، فمنذ ١٦٨٤يومًا تدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة حرب عدائية وحشية ومخالفة للقانون الدولي.

وأكد أن هذه الحرب ليست بالنسبة لألمانيا حدثاً هامشياً في أوروبا بل إنها ذات أهمية مركزية بالنسبة لنا لأن مستقبل أوروبا يتحدد في أوكرانيا، ولهذا السبب ستظل ألمانيا – جنبًا إلى جنب مع شركائها – تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا من أجل تحقيق سلام عادل وتستمر أوكرانيا كدولة حرة ومستقلة.