قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدلي القيعي يهاجم موسيماني: غلاوي ومعجب بنفسه.. وضيّع على الأهلي أسهل دوري
وزير التعليم: مصر تُعد شبابها لعالم يشهد تحولًا متسارعا بفعل الذكاء الإصطناعي والرقمنة
سيراميكا كليوباترا يستعد لضربة البداية في كأس عاصمة مصر
أسعار برامج الحج 2027 البري والطيران
نجم الأهلي: محدش هيعرف يمشي حسام حسن.. وهذا موعد رحيله
عمرو أديب ردا على مسئول إسرائيلي: لو فكرت تهاجم مصر مش هيكون في دولة إسمها إسرائيل
الداخلية السعودية: بدء تصحيح أوضاع جميع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية
منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا
الخارجية السعودية تدين استمرار استهداف الحوثي للمدنيين والمقدسات
رضا فرحات: رسائل الرئيس السيسي تؤكد جاهزية الدولة المصرية لحماية أمنها ومقدراتها
نجم الأهلي السابق يدافع عن مصطفى شوبير بعد خطأ مباراة جنوب إفريقيا
علاء نبيل: منتخب مصر استفاد من مواجهة جنوب أفريقيا.. وحمزة مشروع مهاجم عالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تفشيه في الكونغو.. مركز أوروبي: خطر انتقال الإيبولا إلى أوروبا «منخفض جدًا»

الإيبولا
الإيبولا
أ ش أ

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن خطر انتقال فيروس الإيبولا من مناطق التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ما يزال منخفضًا جدًا، رغم استمرار تسجيل إصابات ووفيات جديدة في البلاد.

وأوضح المركز- في بيان صحفي اليوم الإثنين- أن نماذج تقييم المخاطر تشير إلى أنه لا يمكن استبعاد وصول حالات فردية إلى أوروبا بصورة متقطعة، إلا أن احتمال تسجيل حالات استيراد متعددة ومستقلة يظل منخفضًا جدًا، حتى في سيناريو يستمر فيه ارتفاع معدل الإصابات في المناطق المتضررة من الكونغو الديمقراطية.

وأشار المركز إلى أن مستوى خطر انتقال المرض يعتمد على عدة عوامل، من بينها حجم التفشي، وسلوك المسافرين، وحجم حركة السفر بين المناطق المتضررة وأوروبا، لافتًا إلى أن بعض جوانب التقييم تظل محاطة بدرجة من عدم اليقين بسبب محدودية المعلومات المتاحة.

وبحسب أحدث البيانات التي أوردها المركز، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 2 أكتوبر 8442 حالة إصابة مؤكدة، بينها 4080 وفاة، فيما يخضع 846 مريضًا للعلاج في وحدات العزل، وسُجلت 66 إصابة جديدة و38 وفاة مقارنة بالتقرير السابق، بينما بلغ عدد المتعافين من بين المصابين بالفيروس نحو 2213 شخصًا.

وتتركز غالبية الحالات في مقاطعة إيتوري، التي سجلت 6370 إصابة و2933 وفاة، تليها شمال كيفو بـ1657 إصابة و979 وفاة. كما سجلت إصابات في جنوب كيفو وهوت-أويلي وتشوبو وباس-أويلي وسود أوبانجي.

وأصبحت 64 منطقة صحية من أصل 167 في المقاطعات السبع المتضررة مشمولة بالتفشي، بينما يخضع 73.1% من الأشخاص الذين تم تحديدهم كمخالطين للحالات للمتابعة الصحية.

وفي أوروبا، جرى إجلاء عامل صحي يعمل في الكونغو الديمقراطية وثبتت إصابته بالفيروس إلى هولندا لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، وأُدخل العامل الصحي في الأول من أكتوبر إلى وحدة العزل عالية المستوى في المركز الطبي لجامعة لايدن.

وأشار المركز الأوروبي إلى أن النماذج المستخدمة في تقييم خطر انتقال المرض تركز على عامة السكان في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو، ولا تشمل بصورة مباشرة العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المهنيين العائدين من المناطق المتضررة.

وأوضح أن هذه الفئات قد تكون أكثر عرضة للتعرض للفيروس، لكنها تخضع في الوقت نفسه لإجراءات مكافحة العدوى وبروتوكولات للمراقبة الصحية، ما يعني أن احتمالات إصابتها وسفرها تختلف عن تلك الخاصة بعامة السكان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات الصحية الدولية مراقبة حالات الإيبولا المستوردة إلى أوروبا، وسط تأكيد أوروبي على أن احتمال انتقال المرض إلى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يزال منخفضًا جدًا.

وحسب موقع منظمة الصحة العالمية فإن مرض الإيبولا المعروف سابقاً باسم (حمى إيبولا النزفية) يصيب الإنسان، وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية ثم ينتقل بالعدوى من المصابين إلى الأصحاء، ويبلغ معدل الوفاة بين المصابين 50% تقريباً في المتوسط، وتراوح المعدل خلال موجات التفشي السابقة بين 25% و90%.

واكتشفت الحالات الأولى للإصابة بالإيبولا لأول مرة عام 1976 في تفشيين وبائيين اندلعا بشكل متزامن في منطقة (نزارا) السودانية وفي قرية بمنطقة (يامبوكو) بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تقع على مقربة من نهر إيبولا الذي اكتسب المرض اسمه منه. 

ويتسبب إيبولا بحمى شديدة وفي أسوأ الحالات بنزف لا يمكن وقفه.

وينتقل الفيروس عبر سوائل الجسم ويكون الأشخاص الذين يعيشون مع المصابين أو يتولون رعايتهم الأكثر عرضة للإصابة به، وهناك 3 أنماط مختلفة من فيروس "إيبولا" هي: فيروس الإيبولا وفيروس السودان وفيروس بونديبوغيو.

أوروبا المركز الأوروبي فيروس الإيبولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ودية مصر وجنوب إفريقيا

خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

محمد بن زايد

من هو أحمد مندي.. المعلم الذي بقي في ذاكرة محمد بن زايد 55 عامًا؟

ترشيحاتنا

إسكان

إيهاب حنفي: حصرنا 274 قطعة أرض في القاهرة والجيزة بمساحة نحو 745 فدانا

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدي: 6 أكتوبر علمني يعني إيه وطن وأرض وجيش وعدو

الخبز

هاني مكي: استقرار أسعار الدقيق بدأ يظهر بعد إجراءات زيادة المعروض في السوق

بالصور

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

ببطن مكشوف.. نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير

بعد خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني.. 10 صور لـ جوهرة

جوهرة
جوهرة
جوهرة

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة تخطف الأنظار

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الرهان الرابح في كواليس القدر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الفيوم بين إشراقات الأنبياء.. سحر الأسطورة ولغز السراديب المفقودة

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أزمة السولار في العالم بين مخزونات النفط وسلاسل الإمدادات

المزيد