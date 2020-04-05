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منوعات

كورونا أرحم.. الشرطة الهندية تجلد عمال فقراء بوحشية.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:18 ص
الشرطة الهندية تجلد
الشرطة الهندية تجلد المواطنين
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عزة عاطف
من الضرب للعصا للجلد بالكرباج وسط الطريق، تخطت طرق تعامل الشرطة الهندية مع المواطنين خلال حظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي حدود المعقول
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل اعتداءات وحشية تمارسها الشرطة الهندية على مخالفي حظر التجوال، حيث يبدو أن فيروس كورونا قد أصاب العالم أجمع بالهلع.
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يظهر رجال الأمن في مقطع الفيديو الصادم وقد أجبروا عمال هنود مساكين على الجلوس في وضع القرفصاء وسط الشارع في ولاية تيلانجانا لينهالوا عليهم بالكربجة والجلد، والغريب هو أن هؤلاء العمال الفقراء كانوا قد علقوا وسط الطريق ولم يستطيعوا إيجاد أي وسيلة مواصلات تساعدهم في العودة إلى منازلهم.

ففي ظل ما تمارسه بعض سلطات دول العالم من عقوبات غير منطقية على مواطنيها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ووقوع أعداد هائلة من المصابين في البلاد كانت تصرفات الشرطة الهندية هي الأعنف.

عاقب رجال الشرطة الهندية مخالفي حظر التجوال بشتى طرق التعذيب بداية من الضرب بالعصا، السجن، الغرامات وحتى الكربجة وفقًا للصور ومقاطع الفيديو التي اجتاحت السوشيال ميديا.

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