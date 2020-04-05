ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عمان لـ 298 حالة

وقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ1.2 مليون حالة حول العالم.





وتشير الإحصاءات إلى وصول عدد إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى مليون و201.473 حالة حول العالم.





فيما قارب عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا من حاجز الـ65 ألف، بواقع 64.691.





ووصل إجمالي عدد المتعافين بفيروس كورونا حول العالم إلى 246.383.





وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول في عدد الإصابات حول العالم، بواقع 311.357 حالة، مسجلة 34.196 حالة خلال الـ24ساعة الأخيرة.





فيما تحتل إيطاليا المركز الأول في عدد وفيات كورونا بواقع 15.362 شخصا.