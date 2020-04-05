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أخبار العالم

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عمان لـ 298 حالة

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:29 ص
ارتفاع الإصابات بفيروس
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عمان لـ 298 حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الأحد، تأكيد إصابة 21 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 298 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"؛ في نبأ عاجل لها.

وقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ1.2 مليون حالة حول العالم.

وتشير الإحصاءات إلى وصول عدد إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى مليون و201.473 حالة حول العالم.

فيما قارب عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا من حاجز الـ65 ألف، بواقع 64.691.

ووصل إجمالي عدد المتعافين بفيروس كورونا حول العالم إلى 246.383.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول في عدد الإصابات حول العالم، بواقع 311.357 حالة، مسجلة 34.196 حالة خلال الـ24ساعة الأخيرة.

فيما تحتل إيطاليا المركز الأول في عدد وفيات كورونا بواقع 15.362 شخصا.
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