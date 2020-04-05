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محافظات

نائب محافظ مطروح يتابع صرف المعاشات بمقار الصرف

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:19 م
نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح تتابع صرف المعاشات بمقار الصرف
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ايمن محمود
تفقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، اليوم الأحد، إجراءات تيسير صرف التأمينات والمعاشات للمواطنين بمكاتب التأمين الاجتماعي والمدارس التي خصصصتها محافظة مطروح لأرباب المعاشات خلال شهر أبريل، بالإضافة إلى مكاتب البريد  منعا للتزاحم وحرصًا على سلامتهم،ووفقا للاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها الدولة حاليا لمواجهة فيروس كورونا .

وقامت نائب محافظ مطروح بتفقد مكتب التأمينات الاجتماعية الرئيسي بشارع التحرير وسط المدينة، وكذلك المكتب بجوار مديرية الاسكان ، كما  تفقدت  صرف  المعاشات بمدرسة العبور بمنطقة الكيلو 7 ، وبمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات ومجمع عادل الصفتي الابتدائى بوسط المدينة.

واستمعت لعدد من المواطنين ومدى الالتزام بتنظيم وتيسير الاجراءات وسهولتها، مع منع أي صور للتكدس او الازدحام والاطمئنان على نظافة وتعقيم الاستراحات المخصصة لجلوس أصحاب المعاشات والرش والتطهير الدوري لها ، وكذلك مدى وعي المواطنين والالتزام بالمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف.

وقالت نائب محافظ مطروح إن هذه الإجراء ات  بفتح مقار لصرف المعاشات  تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و حرصا على سلامة المواطنين وفقا للاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها الدولة حاليا لمواجهة فيروس كورونا.
نائب محافظ مطروح يتابع صرف المعاشات بمقار الصرف
نائب محافظ مطروح يتابع صرف المعاشات بمقار الصرف
نائب محافظ مطروح يتابع صرف المعاشات بمقار الصرف
نائب محافظ مطروح يتابع صرف المعاشات بمقار الصرف
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