بنك القاهرة يواصل تطبيق خطته الاحترازية في مواجهة كورونا عقب إصابة أحد موظفيه





في إطار الإجراءات الاحترازية التى يتخذها "بنك القاهرة" لمواجهة انتشار وباء الكورونا المستجد، ، تقرر غلق منطقة كاملة بمقره الرئيسى بمدينة نصر، والتزام كافة العاملين به بالعزل الوقائي وذلك عقب اكتشاف أحد الحالات الإيجابية لموظف مصاب بالفيروس.





وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص إدارة البنك على سلامة وصحة كافة العاملين بالبنك والعملاء، مشيرًا إلى اتخاذ البنك عدد من الإجراءات الاحترازية، والعمل وفقًا لخطط بديلة تم وضعها للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات.





وأضاف أنه يجري حاليًا تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسى بمختلف المكاتب والإدارات، كما يتم توقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.





وتابع فايد أنه تم إتخاذ الإجراءات التنفيذية وتفعيل خطط استمرارية العمل مع مراعاة الظروف الاستثنائية من مواقع بديلة، لكافة الإدارات التي كانت تعمل بذلك الطابق.





وتوجه بنك القاهرة، بالشكر لكل فرق العمل التي قامت على تنفيذ خطة استمرارية العمل لضمان سير الأعمال على النحو الأمثل لتنفيذ كافة خدمات البنك لدعم العملاء وحركة الاقتصاد، متمنين الصحة والسلامة لكافة العاملين والمواطنين.



