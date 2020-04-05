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رياضة

أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:38 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


دخل مسئولو نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


أعلن رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق عن أولى صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الكشف عن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض بعد نهاية الموسم الجاري.


كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مفاجأة في عقد وليد سليمان، لاعب الأهلي.


بدأ المهندس هانى أبو ريدة فى التخطيط بقوة للترشح على مقعد الرئاسة بانتخابات اتحاد كرة القدم، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.


نفى مسؤولو نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول تفاوض النادي الأبيض مع أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق ولاعب وست بروميتش الحالي لضمه في الموسم المقبل. 


تسبب الرحيل المفاجئ لـ أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء فى مأزق فنى كبير للجهاز الفنى للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر فى ظل الاعتماد على فتحي بشكل مستمر فى قيادة الجبهة اليسري للمارد الأحمر فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب.


أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد، وفاة جوزيف شمعون، حارس مرمى المنتخب السوري السابق لكرة القدم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".


تخلى عدد من نجوم الدوي الإنجليزي عن أنديتهم، بعد مرورها بأزمة مالية طاحنة، بسبب تجميد النشاط الرياضي، لتفشي فيروس كورونا.
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