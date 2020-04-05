أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
دخل مسئولو نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أعلن رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق عن أولى صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
تسبب الرحيل المفاجئ لـ أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء فى مأزق فنى كبير للجهاز الفنى للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر فى ظل الاعتماد على فتحي بشكل مستمر فى قيادة الجبهة اليسري للمارد الأحمر فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب.
أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد، وفاة جوزيف شمعون، حارس مرمى المنتخب السوري السابق لكرة القدم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".