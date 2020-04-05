أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي









دخل مسئولو نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.











أعلن رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق عن أولى صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الكشف عن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض بعد نهاية الموسم الجاري.















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