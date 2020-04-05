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فن

فى أحدث ظهور لها .. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وظهرت نرمين الفقى من أمام أحد الشواظئ مرتدية بنطلون وتيشرت كات باللون الأسود واعتمدت على الشعر المنسدل لابراز الاطلالة.

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة للرئيس عبد السيسى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " تقديرًا وإشادة بمجهوداته تجاه الدولة .

وكتبت  على الصورة : "بحبك يا بلدى وفخورة بيكى وبجيشك وبشعبك وعلى رأسها ابونا وأخونا وحبيبنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ربنا يحميك ويعينك علينا "

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E، وهي من بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.
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