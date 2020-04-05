شاهد.. لحظة خروج أول طفلة من مستشفى العزل بعد الشفاء من كورونا في قها

احتفل الفريق الطبي بالحجر الصحي في مستشفى قها المركزي، بخروج أول 3 حالات شفاء تام من فيروس كورونا المستجد من بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات؛ بعد أن أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بالفيروس مرتين متتاليتين.





وحرص الأطباء، على التقاط الصور مع الطفلة والحالات الأخرى؛ احتفالًا بشفائهم وخروجهم من المستشفى وسط فرحة بين الجميع.





وقال الدكتور عماد عطا عطايا، مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بنها ، وأحد أعضاء الفريق الطبي بالحجر الصحي في مستشفى قها المركزي ، إن الوضع الصحي في المستشفى آمن تمامًا، مشيرا إلى أن جميع الحالات يتلقون العلاج اللازم، ويتم أخذ مسحات منهم بشكل دوري للتحليل.





وأكد "عطايا"، أن حالة المرضى في الحجر الصحي في مستشفى قها مطمئنة تماما وتستجيب للعلاج، لافتًا إلى أن المريض فور دخوله قسم الاستقبال يتم عمل سجل مرضي كامل عنه، وتحديد حالته عما إذا كان يحتاج إلى رعاية مركزة أو سيدخل حجرة داخلية.





وأضاف أنه إذا تم تشخيص حالة المريض أنها ليست خطيرة يوضع في حجرة داخلية أما إذا كانت حالة المريض خطيرة، يتم نقله إلى قسم العناية المركزة، وهناك يتم التعامل معه كمريض عناية من خلال فريق طبي مخصص لحالات العناية.





وناشد "عطايا"، المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة بشأن إلغاء التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، لافتا إلى أن مصر مستعدة بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا وقادرة على كشف الحالات وعزلها؛ وهو ما ساعد في السيطرة على الموقف، ويؤكد قوة الدولة في التعامل مع الأزمة.



