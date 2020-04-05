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رياضة

مفاجأة غير متوقعة لاتحاد جدة بعد القبض على نجم الفريق

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تلقى نادي اتحاد جدة السعودي، هدية من السماء، بعد القبض على الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في بلاده.

وألقت السلطات الصربية، القبض على بريجوفيتش، مساء الجمعة، بعد كسره حظر التجول، المفروض في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تفرج عنه، مع وضعه قيد الإقامة الجبرية، لمدة 3 أشهر.

ووفقا لصحيفة bilic الصربية، فإن نادي الاتحاد، أصبح بإمكانه فسخ التعاقد مع بريجوفيتش، دون دفع أي شرط جزائي.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضع في لوائحه بند، يسمح للأندية بفسخ عقود اللاعبين، في حال قيامهم بتصرف من شأنه أن يشوه سمعة الكيان.

وشددت على أن فسخ عقد بريجوفيتش، من الممكن أن يوفر للاتحاد، مبلغ يصل إلى 19 مليون يورو.
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