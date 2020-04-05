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أحمد كريمة: تجوز إقامة صلاة الغائب على موتى كورونا والصلاة عليهم داخل القبور.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه تجوز إقامة صلاة الغائب على موتى فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا، كما تجوز الصلاة عليهم داخل القبور.

 

وأضاف "كريمة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأحد، أنه لا مانع من دفنهم في صناديق إذا اقتضت الضرورة، لافتا إلى أن تشييع الميت سُنة، ويمكن العدول عنها والإسراع لدفنه.

 

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن صلاة الجنازة فرض كفاية وتجوز في أي مكان، مشيرا إلى أن العزاء يُؤخذ على ثلاثة أيام من دون سرادق ولا في مسجد أو تقديم مشروب أو طعام.

 

وأكد أنه تجب مواساة أهل الميت بأي طريقة، ويمكن أن يقدم الإنسان صدقة ودعاء من أي مكان وليس شرطا من أمام القبر.


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