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تعليم

جامعة بنها تبدأ تصميم غرف تعقيم ذاتي للحماية من الفيروسات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:26 ص
جامعة بنها - صورة
جامعة بنها - صورة أرشيفية
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كشفت جامعة بنها عن قيام كليتي الهندسة ببنها وشبرا ومركز الابتكار بالبدء في تصميم غرف للتعقيم الذاتي بالجهود والموارد الذاتية للجامعة مثيلة للغرف التي صممتها و أنتجتها الهيئة العربية للتصنيع

وقالت الجامعة انه يجري الآن إعداد تصميم خاص بهذه الغرف بالتعاون بين الجهات الـ3 لتزويد مستشفيات بنها الجامعية بها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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واضافت أن الغرف أو البوابات المبتكرة تقوم على رش الرذاذ المعقم للمترددين على المستشفيات من المداخل والاستقبال لتطهير وتعقيم كل شخص يزور أو يتوجه للمستشفيات حيث أن النموذج الاولي لهذه الغرف من المتوقع تجريبه عمليا في المستشفي الخميس المقبل .

واكدت الجامعة أن الغرف الجديدة تأتي في إطار الجهود المبذولة في توفير وسائل الحماية للمواطنين والمترددين على الجامعة حيث من المقرر نشر هذه الغرف بمداخل ومخارج المستشفي لمنع العدوى وحماية المواطنين والأطباء وفرق التمريض والمتعاملين مع المستشفى.

وتابعت الجامعة ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصدد البدء في انتاج كمامات وقاية غير طبية الغرض منها توزيعها علي المترددين علي مستشفي الجامعة وجاري تجهز فرق التصنيع والخامات للبدء في الإنتاج.

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