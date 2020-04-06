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رياضة

تعرف على اللاعبين المرشحين لخلافة أحمد فتحي في الأهلي.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:18 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسن العمدة

أشاد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بإمكانيات باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء والمعار إلى نادي الجونة حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال السيد فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "باسم علي أفضل من رجب بكار لاعب بيراميدز، ويستطيع أن يعوض رحيل أحمد فتحي، من وجهة نظري رجب بكار مستواه انخفض فى الموسم الثاني له مع بيراميدز".

وأضاف: "باسم علي مشكلته الأساسية تعدد إصاباته خلال الفترة الماضية، وأرشح أيضًا كريم العراقي للإنضمام إلى النادي الأهلي".

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصري ولقب كأس مصر مرة واحدة.


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