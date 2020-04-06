AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. افخم سيارة كهربائية مقدمة من كاديلاك

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

أكدت شركة كاديلاك للسيارات أنها تنوى تطوير واحدة من سياراتها  لتكون من أجمل السيارات الكهربائية الفارهة .

 ووفقا للتسريبات الموجود على صفحات الإنترنت  فإن السيارة الجديدة من كاديلاك والتي تحمل أسم celestiq فمن المفترض ان يتم الكشف أواخر هذا العام

 

والأهم من ذلك أن جميع اجزاء السيارة سيتم تجميعها بشكل يدوي مثلما تم مع سيارات لرولز رويس الفاخرة .

 

تتمتع هذه السيارة بهيكل كوبيه انيق مزود ببابين كبيرين يخلو من القبضات التقليدية  كما أن إغلاقها سيكون باللمس او عبر مفتاح لاسلكي .

ستطرح هذه السيارة بسعر يصل إلى 200 الف دولار وستزود بمحركات كهربائية قوية وقادر ة على زيادة السرعات إلى 200 كم في أقل من 4 ثوان بالإضافة إلى بطاريات بقوة 200 كيلو وات

 

 قررت شركة كاديلاك الأمريكية تأجيل طرح عدد من سياراتها، والتي كان المنتظر الكشف عنها في عام 2020 .

 

وعلى الرغم من الاستعدادات التي قامت بها كاديلات للكشف عن الطراز الجديد ،ولكن فيروس كورونا  الذي تحول إلى وباء العالمي  أجبر الشركة على تأجيل خططها للكشف عن احدث طراز لها .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأسعار خيالية للشباب.. رئيس «كيان» يكشف عن الموعد النهائي لطرح علامة «كوبرا» الرياضية

تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور

بسبب كورونا .. تأجيل إطلاق كاديلاك Lyriq الكهربائية الجديدة

بنتلي توقف إنتاج سيارتها الفاخرة لهذا السبب

تأجيل الكشف عن كاديلاك CT4-V وCT5-V بلاكوينج بسبب فيروس كورونا

كورونا يجبر كاديلاك على وقف عرض موديلاتها الجديدة

ترشيحاتنا

شرط وحيد لـ الأهلي لـ بدء مفاوضات ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي

منى زكي تكشف عن سر نقل ابنتها من المدرسة وخلافهما لمدة عامين

على البحر.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة رياضية أنيقة | شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشلولو ؟

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة