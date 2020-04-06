شاهد.. افخم سيارة كهربائية مقدمة من كاديلاك

أكدت شركة كاديلاك للسيارات أنها تنوى تطوير واحدة من سياراتها لتكون من أجمل السيارات الكهربائية الفارهة .

ووفقا للتسريبات الموجود على صفحات الإنترنت فإن السيارة الجديدة من كاديلاك والتي تحمل أسم celestiq فمن المفترض ان يتم الكشف أواخر هذا العام

والأهم من ذلك أن جميع اجزاء السيارة سيتم تجميعها بشكل يدوي مثلما تم مع سيارات لرولز رويس الفاخرة .

تتمتع هذه السيارة بهيكل كوبيه انيق مزود ببابين كبيرين يخلو من القبضات التقليدية كما أن إغلاقها سيكون باللمس او عبر مفتاح لاسلكي .

ستطرح هذه السيارة بسعر يصل إلى 200 الف دولار وستزود بمحركات كهربائية قوية وقادر ة على زيادة السرعات إلى 200 كم في أقل من 4 ثوان بالإضافة إلى بطاريات بقوة 200 كيلو وات

قررت شركة كاديلاك الأمريكية تأجيل طرح عدد من سياراتها، والتي كان المنتظر الكشف عنها في عام 2020 .

وعلى الرغم من الاستعدادات التي قامت بها كاديلات للكشف عن الطراز الجديد ،ولكن فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء العالمي أجبر الشركة على تأجيل خططها للكشف عن احدث طراز لها .