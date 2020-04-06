كان قرارا صحيحا.. أبوريدة يتحدث عن رحيل عمرو وردة ويوجه نصحية لحسام البدري.. فيديو

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه تم التعاقد مع أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل بناء جيل جديد لكأس العالم 2022.

وأضاف هاني أبوريدة خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لدية الفرصة الحقييقة من أجل بناء جيل جديد.

وأشاد هاني أبوريدة بمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي قائلا :" محمد صلاح قيمة كبيرة "، مشيرا الي تحقيقه الكثير خلال تواجده مع المنتخب المصري.

وتابع :" محمد صلاح كان يقوم بدور على أكمل وجه في بطولة أمم افريقيا "2019".

وواصل :" اللاعبون الكبار ومنهم محمد صلاح طالبوا بمنح عمرو وردة فرصة جديدة، وقرار استبعاد عمرو واردة من صفوف المنتخب الوطني كان صحيحا".