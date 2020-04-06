AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كان قرارا صحيحا.. أبوريدة يتحدث عن رحيل عمرو وردة ويوجه نصحية لحسام البدري.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه تم التعاقد مع أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل بناء جيل جديد لكأس العالم 2022.

وأضاف هاني أبوريدة خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لدية الفرصة الحقييقة من أجل بناء جيل جديد.

وأشاد هاني أبوريدة بمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي قائلا :" محمد صلاح قيمة كبيرة "، مشيرا الي تحقيقه الكثير خلال تواجده مع المنتخب المصري.

 وتابع :" محمد صلاح كان يقوم بدور على أكمل وجه في بطولة أمم افريقيا "2019".

وواصل :" اللاعبون الكبار ومنهم محمد صلاح طالبوا بمنح عمرو وردة فرصة جديدة، وقرار استبعاد عمرو واردة من صفوف المنتخب الوطني كان صحيحا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمال عبدالحميد: أتمنى نجاح حسام البدري وشوقي غريب رغم المجاملات

حظرعمرو وردة .. حسام البدري يرفض رجال أجيري في منتخب مصر

عبدالله جمعة: أجيري ظلمنى في المنتخب والبدري أنقذني

سيناريو مخطط.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة عمرو وردة بعد الفيديو الإباحي

الحضري يكشف تفاصيل مثيرة عن كأس العالم بروسيا.. ويؤكد: أبوريدة كنز حقيقي

أحمد مجاهد يكشف سبب عودة عمرو وردة للمنتخب فى أمم أفريقيا بعد الفيديو الجنسي

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب .. زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها

افخر بمصريتك ... الباسبور المصري يهزم الأمريكاني على أرضه

على البحر.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة رياضية أنيقة | شاهد

مصرع رجل مرور سعودي دهسته سيارة رفضت التوقف

ما علاقته بـ كورونا.. تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد في رمضان

شرط وحيد لـ الأهلي لـ بدء مفاوضات ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة