أهم الأخبار ليلا..الصحة العالمية تزف بشرى سارة عن كورونا في مصر.. ورسالة من وزير التعليم

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...





حل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا، ضيفًا من خلال مكالمة هاتفية لفضائية أون تايم سبورتس، كشف من خلالها العديد من الأمور حول حقيقة ترشحه لإنتخابات مجلس القلعة الحمراء و اتحاد الكرة.



أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 109 حالات وفاة.



تبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار اعتبارا من اليوم ، الاثنين، على جميع محافظات الجمهورية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد الارتفاع الملحوظ خلال اليومين الماضيين، لتنخفض إلى 27 درجة على القاهرة.





قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن أغلبية الإصابات بفيروس كورونا في مصر بنسبة 85% لا تحتاج إلى دواء وتُشفى بذاتها. مثلي الجنسية ويرتدي حمالة صدر.. حقائق صادمة عن حفيد عمر الشريف آثار عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، جدلا واسعا حوله بعد نشره لصورة وهو يرتدي حمالة صدر، الأمر الذي دفع الجمهور المصري لمهاجمته.



أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن غياب الجماهير عن مباريات الدوري المصري أحد الاسباب الرئيسية في إخفاق المنتخب الوطني.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الرئيس السيسي آمن بفكرة التابلت من أواخر 2014 وما نراه الآن هو حصاد 6 سنوات تم بها بناء محتوى رقمي كبير وكوادر في الوزارة ومركز امتحانات ومركز تطوير مناهج وقطاع تطوير تكنولوجي كل هذا هو حصاد لعمل سنوات.







حث الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشعب على تناول عقار كلوروكوين كعلاج لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل ذلك.













