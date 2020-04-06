لم نهاجم جنودكم بعد والقادم لن تتحملوه..أقوى تحذير من طالبان لأمريكا

قالت حركة طالبان إن اتفاق السلام الذي أبرمته مع الولايات المتحدة يقترب من نقطة الانهيار، متهمة واشنطن بارتكاب انتهاكات تشمل هجمات بطائرات بدون طيار على المدنيين، بينما هددت الحكومة الأفغانية على تأخير إطلاق سراح 5000 من سجناء طالبان المتفق على إخراجهم، وفق ما أوردت مجلة التايم الأمريكية.





وذكرت طالبان إنها قصرت الهجمات على قوات الأمن الأفغانية في الاماكن النائية و البؤر الاستيطانية الريفية، ولم تهاجم بعد القوات الدولية ولم تهاجم القوات الأفغانية في المدن أو المنشآت العسكرية.





وأضافت طالبان إن هذه القيود على هجماتها لم يصدر بشأنها اتفاق محدد في الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة والموقعة في فبراير.





وحذر بيان طالبان من مزيد من العنف إذا واصلت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية الانتهاكات المزعومة للاتفاق.





نفى المتحدث العسكري الأمريكي الكولونيل سوني ليجيت في تغريدة الليلة الماضية مزاعم طالبان ، قائلًا إن القوات الأمريكية في أفغانستان "أيدت ولا تزال تتمسك بالشروط العسكرية لاتفاقية الولايات المتحدة مع طالبان. وأي تأكيد خلاف ذلك لا أساس له ".





وفي تغريدة أخرى له ، دعا ليجيت طالبان للحد من العنف ، وقال إن الجيش الأمريكي سيستمر في مساعدة قوات الأمن الأفغانية إذا تعرضت لهجوم ، تماشيا مع الاتفاق.





في غضون ذلك ، قال المتشددون إنهم قلصوا هجماتهم مقارنة بالعام الماضي ، لكنهم قالوا إن الانتهاكات المستمرة "ستخلق جوًا من عدم الثقة الذي لن يضر بالاتفاقية فحسب ، بل سيجبر المتطرفين على رد مماثل وسيزيد من مستوى القتال".





واتهمت طالبان الحكومة الأفغانية باستخدام "حجج لا يمكن الدفاع عنها" لشرح التأخيرات المتكررة في الإفراج عن 5000 من سجناء طالبان مقابل 1000 من موظفي الحكومة.





في غضون ذلك ، أعلن الرئيس أشرف غني في العاصمة الأفغانية عن تشكيل حكومته الجديدة بعد خلاف حاد مع خصمه عبدالله عبدالله حول نتائج انتخابات العام الماضي، ورغم تدخل الوسطاء بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي، بعدما أعلن غني نفسه رئيسًا لأفغانستان.





وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في البلاد فوز غني ، لكن عبدالله ولجنة شكاوى الانتخابات اتهموه بمخالفات واسعة النطاق.





وفي ضوء كل ذلك لم تحرز محاولات التفاوض على إنهاء الاضطرابات السياسية التي تعصف بكابول سوى تقدم ضئيل ، مما أدى إلى إحباط الولايات المتحدة واحتمال إفشال المرحلة التالية من عملية السلام الأفغانية، وتهديد واشنطن بحجب مليار دولار من المساعدات هذا العام إذا لم يتمكن غني وعبد الله من التوصل إلى حل وسطي.



