تضامن النواب: نتابع إجراءات الوقاية ضد كورونا في دور الرعاية ومقار صرف المعاشات

أعلنت لجنة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، أنها تتابع ما يتم إتخاذه من إجراءات وقائية وإحترازية وتعقيم حيال دور الرعاية بكافة أشكالها ،سجون ، احداث ، مسنين ، أيتام.
وبحسب بيان، الاثنين، عرضت اللجنة تقريرًا على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تؤكد فيه على متابعة اللجنة مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما اتخذ من إجراءات من قبل الوزارة وأهمها تطهير وتعقيم دور الرعاية بكافة أشكالها (سجون - احداث - مسنين - أيتام) ، بناء على توصيات من اللجنة وسارعت الوزارة في تنفيذها، وكذا تسهيل صرف المعاشات، وتوصي اللجنة بنشر الوعي، وتنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية، وزيادة الدعم النفسي والمجتمعي للمتعافين.
ويتبنى مجلس النواب المصري "آلية مرنة مؤقتة" لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على رؤساء اللجان النوعية بحسب اختصاص كل لجنة.
وأصدر مجلس النواب بيانا أعلن فيه أنه يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
وأكد البيان على أن الدكتور على عبد العال وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأنه على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.
وأضاف البيان بأن الدكتور رئيس المجلس قد وجه رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان عملا بالارشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراعاة متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من السادة النواب اولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة وعرض تقارير دورية اسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات ، بالإضافة إلى قيام رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والاجراءات المناسب إتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس. وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل.