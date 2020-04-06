AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تضامن النواب: نتابع إجراءات الوقاية ضد كورونا في دور الرعاية ومقار صرف المعاشات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:14 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ماجدة بدوى
أعلنت لجنة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، أنها تتابع ما يتم إتخاذه من إجراءات وقائية وإحترازية وتعقيم حيال دور الرعاية بكافة أشكالها ،سجون ، احداث ، مسنين ، أيتام. 

وبحسب بيان، الاثنين، عرضت اللجنة تقريرًا على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تؤكد فيه على متابعة اللجنة مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما اتخذ من إجراءات من قبل الوزارة وأهمها تطهير وتعقيم دور الرعاية بكافة أشكالها (سجون - احداث - مسنين - أيتام) ، بناء على توصيات من اللجنة وسارعت الوزارة في تنفيذها، وكذا تسهيل صرف المعاشات، وتوصي اللجنة بنشر الوعي، وتنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية، وزيادة الدعم النفسي والمجتمعي للمتعافين. 

ويتبنى  مجلس النواب المصري "آلية مرنة مؤقتة"  لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على رؤساء اللجان النوعية بحسب اختصاص كل لجنة. 

وأصدر مجلس النواب بيانا أعلن فيه أنه يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).  

وأكد البيان على أن الدكتور على عبد العال وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأنه على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.

وأضاف البيان بأن الدكتور رئيس المجلس قد وجه رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان عملا بالارشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراعاة متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من السادة النواب اولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة وعرض تقارير دورية اسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات ، بالإضافة إلى قيام رؤساء اللجان، في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والاجراءات المناسب إتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس. وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد مجلس النواب في أسبوع.. مناقشة قانون البناء والبعثات ونواب المحافظين.. ورفع الحصانة عن نائب الرشوة

نموذج للقيادة الناجحة فى الأزمات.. 9 خطوات حصنت البرلمان من تداعيات كورونا عبر جهود الأمانة العامة بشعار النظافة أولا وتخفيف عدد العمالة وإلغاء البصمة وتعليق زيارات الثقافة النيابية

3 تكليفات هامة من رئيس البرلمان لرؤساء اللجان النوعية بشأن كورونا

البرلمان: رئيس النواب على تواصل دائم مع كافة الجهات بشأن إجراءات كورونا

بسبب كورونا.. تحرك هام من مجلس النواب بشأن شكاوى العمالة غير المنتظمة

بسبب كورونا.. البرلمان يوجه بدراسة شكاوى العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر تضررا.. ويؤكد: رئيس مجلس النواب في تواصل دائم مع جميع الجهات المعنية

ترشيحاتنا

هذه العملة انهارت أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 6-4-2020

بشرى سارة.. علماء يكتشفون نقطة ضعف فيروس كورونا

بعد اتهامها لوافد بالنصب ..هيا الشعبيى تقصف جبهة حياة الفهد من سوق الخضار بالكويت.. شاهد

وداعا لي فييرو.. كورونا يفترس بطلة أفلام الفك المفترس الشهيرة.. صور

إدارة الأهلي ترد على محمود طاهر

وفاة فنانة شهيرة .. ونجلها يوضح حقيقة إصابتها بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقلد تشرشل وكورونا يفتك به.. بوريس جونسون يعمل من تحت جهاز التنفس الصناعي | فيديو

أنيقة وجذابة.. كيم كاردشيان تستعرض أنوثتها على إنستجرام

بماكياج جذاب.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور