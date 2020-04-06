تضامن النواب: نتابع إجراءات الوقاية ضد كورونا في دور الرعاية ومقار صرف المعاشات

أعلنت لجنة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، أنها تتابع ما يتم إتخاذه من إجراءات وقائية وإحترازية وتعقيم حيال دور الرعاية بكافة أشكالها ،سجون ، احداث ، مسنين ، أيتام.





وبحسب بيان، الاثنين، عرضت اللجنة تقريرًا على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تؤكد فيه على متابعة اللجنة مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما اتخذ من إجراءات من قبل الوزارة وأهمها تطهير وتعقيم دور الرعاية بكافة أشكالها (سجون - احداث - مسنين - أيتام) ، بناء على توصيات من اللجنة وسارعت الوزارة في تنفيذها، وكذا تسهيل صرف المعاشات، وتوصي اللجنة بنشر الوعي، وتنشيط المبادرات الداعمة للأسر المصرية، وزيادة الدعم النفسي والمجتمعي للمتعافين.





ويتبنى مجلس النواب المصري "آلية مرنة مؤقتة" لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على رؤساء اللجان النوعية بحسب اختصاص كل لجنة.





وأصدر مجلس النواب بيانا أعلن فيه أنه يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).





وأكد البيان على أن الدكتور على عبد العال وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للاجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأنه على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.



