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برلمان

لو مرتبك 5 آلاف جنيه.. اتبرع بـ 5% لمواجهة فيروس كورونا "مشروع قانون"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه سوف يتقدم بمشروع قانون للبرلمان، حول تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كرونا المستجد كوفيد 19، طبقا للدستور الذي ينص على أن لكل نائب حق التقدم بمشروع قانون على أن يؤيد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل.


وكشف "أبو شقة" في بيان، الاثنين، أن المشروع يهدف إلى أن تكون هناك مشاركة من المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا، بالتبرع لصندوق تحيا مصر، وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، على أن يتبرع من يزيد راتبه على خمسة آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%. 


وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن فتح باب التبرعات للمواطنين اسوة بما حدث قبل ذلك بالنسبة للتبرع للمجهود الحربي في فترة السبعينيات. 


ومن جانبه قال عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان انه يؤيد مشروع قانون أبو شقة ولكنه من الافضل ان ينص على أن تكون هناك مشاركة من المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا، بالتبرع لصندوق تحيا مصر، وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، على أن يتبرع من يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10% فأكثر ، بحيث تكون تصاعدية.


وأشار كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التبرع بنسبة 5 % لكل من يحصل على راتب 5 الاف جنيه فأكثر من الصعب تحقيقه لأن هذا المبلغ لا يكفي دخلا شهريا لأسرة.


وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بأن تطبق هذه التبرعات على أصحاب المهن الحر ، وليس الموظفين ، كما أنها تتوقف على الضريبة التي يدفعونها. 

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