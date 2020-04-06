محافظ بورسعيد: مجمع المواقف الجديد نقلة حضارية وإضافة مهمة لمنظومة الخدمات

قام اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الاثنين، بجولة ميدانية لمتابعة آخر تطورات العمل بمحمع المواقف الجديد بنطاق حى الضواحى، رافقه خلالها رئيس حى الضواحى والشركات الهندسية والمقاولون المنفذون للمشروع.





واستعرض اللواء عادل الغضبان، الموقف التنفيذى الحالى للموقف الجديد والذى يعتبر نقلة حضارية كبيرة ويضاف للمشروعات الخدمية التى تقوم بها محافظة بورسعيد بما يتواكب مع كافة التطورات في مختلف المشروعات.





وأكد محافظ بورسعيد أن مجمع المواقف الجديد يعد ميناء بورسعيد البري واضافة كبيرة لمنظومة الخدمات بالمحافظة ومقام علي مستوي متميز لاسيما أنه سيكون علي مدخل بورسعيد من محور ٣٠ يونيو.



