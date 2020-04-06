بسبب فيروس كورونا.. حقيقة فرض حجر صحي على قرية كاملة بالجيزة

نفت محافظة الجيزة الشائعات التى ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى بفرض حجر صحى على قرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة لظهور حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد.

واكدت محافظة الجيزة انه لم يحدث اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحى على قرية المعتمدية ونفى كل ما يشاع عن ذلك مؤكدة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشى فيروس كورونا حفاظا على سلامه المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التحركات السريعة لمديرية الصحة في التعامل مع اى حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد مطالبًا المواطنين بالمحافظة بإتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف لاى شائعات .