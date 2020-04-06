السفير الصيني بالقاهرة: مصر تنتصر في مواجهة فيروس كورونا

عبر السفير الصيني لدى القاهرة، "لياو ليتشيانج"، في اتصال هاتفي مع وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، عن تقديره الكبير للدعم المصري للصين أثناء فترة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال السفير، إن الصين مستعدة دائمًا لتقديم المعلومات البحثية التى تصل إليها في مواجهة الفيروس، وكذلك مستعدة لتقديم أي مساعدات طبية تحتاجها إليها مصر.





وأكد تقديره الكامل للإجراءات العلمية والعملية التي تتخذها مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وكفاءتها في إدارة الأزمة، وإمداد الرأي العام بالبيانات والمعلومات أولًا بأول، وأعرب عن ثقته في أن مصر ستنتصر في مواجهتها لفيروس كورونا.





وأشار السفير، إلى محاولات البعض الزج باسم الصين باعتبارها المسئولة عن ظهور هذا الفيروس؛ رغم أنه لا يزال محل بحث العلماء حتى الآن، وأن مثل هذه الشائعات تسيء لدولة الصين، وتستهدف تدمير علاقاتها الدولية.





وقال إن الشائعات والأكاذيب لا تقل خطورة عن هذا الفيروس، وأن الإعلام عليه دور كبير في مواجهة هذه الظواهر التي تطفو في أوقات الأزمات وتسيء للعلاقات بين الدول.





وأكد أن الإعلام المصرى يتخذ موقفًا موضوعيًا للغاية تجاه العلاقات المصرية الصينية، وأن الصين اتفقت مع مصر خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين عام 2016 على تعزيز التعاون الإعلامى، وأن هناك تبادل زيارات للوفود الإعلامية بين مصر والصين.