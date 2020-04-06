أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة .. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف .. فنانة تكشف علاقتها بمعمر القذافي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
توفى المخرج العالمى التايلاندي ثاناكورن بونجسوان وذلك عن عمر يناهز 46 عاما وذلك بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة.
انتهت الازمة بين الفنان المصرى المعتزل محمد التاجى والفنانة الكويتية حياة الفهد عقب مهاجمته لها بسبب تصريحاتها الأخيرة عن ترحيل الوافدين من الكويت والتى أحدثت جدلا فى المجتمع المصرى.
أعلنت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر عن وفاة شيخ الموزعين الموسيقار إبراهيم الراديو.
نشرت الفنانة راندا صورة تجمعها بابنتها الفنانة جميلة عوض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتظهر جميلة مع والدتها بصورة أبيض في أسود.
أعلن النجم العالمى كيفر سثرلاند عن وفاة والدته النجمة العالمية شيرلي دوجلاس مؤدية صوت Infectia في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Silver Surfer في أواخر التسعينيات، وذلك عن عمر ناهز 86 عاما.
كشفت الفنانة التونسية نجلاء عن علاقتها بالرئيس الراحل الليبي معمر القذافى، وذلك خلال استضافتها فى برنامج عبر قناة "الحوار التونسية".
أكدت الفنانة يسرا أن علاقتها بزوجها رجل الأعمال خالد سليم نجل الراحل صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم، قائمة على الاحترام والتفاهم، وذلك خلال استضافتها فى برنامج "دبى كروز" مع الفنانة ميساء مغربى.
أثار عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف حالة من الجدل بسبب ظهوره امس مرتديا حمالة صدر وتصدر بعدها تريند جوجل.