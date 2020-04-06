أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة .. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف .. فنانة تكشف علاقتها بمعمر القذافي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









توفى المخرج العالمى التايلاندي ثاناكورن بونجسوان وذلك عن عمر يناهز 46 عاما وذلك بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة.









انتهت الازمة بين الفنان المصرى المعتزل محمد التاجى والفنانة الكويتية حياة الفهد عقب مهاجمته لها بسبب تصريحاتها الأخيرة عن ترحيل الوافدين من الكويت والتى أحدثت جدلا فى المجتمع المصرى.



