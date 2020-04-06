رامز جلال في رمضان 2020 يتصدر جوجل بعد كشف ملامح المقلب.. تفاصيل

، مؤشرات البحث على جوجل بعد الكشف عن ملامح برنامج المقالب الخاص به هذا العام، والمرتقب عرض عبر قناة mbc الفضائية، بعدما تم الكشف عن ملامح البرنامج وأن «رامز» سوف يظهر بشخصيته الحقيقية هذا العام.

وترددت شائعات عن أن رامز جلال سيربط أحداث المقلب بأزمة كورونا، كما فعل في وقت سابق مستغلا ظاهرة الإرهاب والاختطاف في مقالبه وكذلك موجة تعلق العالم العربي بكرة القدم عام 2018 قبل مونديال روسيا.

وترددت شائعات عن أن رامز جلال سيربط أحداث المقلب بأزمة كورونا، كما فعل في وقت سابق مستغلا ظاهرة الإرهاب والاختطاف في مقالبه وكذلك موجة تعلق العالم العربي بكرة القدم عام 2018 قبل مونديال روسيا.

وعلى الرغم من تعدد الشائعات، لكنها لم تزيد عن كونها شائعات فيما يختص بموضوع "فيروس كورونا"، بحسب ما أكد أحد المسؤولين في قناة MBC مصر المقرر عرض البرنامج عليها.





ويظهر رامز في البرنامج هذا العام لأول مرة بشخصيته الحقيقية واهما من يستضيفه بأنه يتعرض إلى نفس المقلب معه، خلال النصف الأول من الحلقة، كما تشاركه في البرنامج هذا العام الفنانة أروى.



