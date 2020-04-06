رامز جلال في رمضان 2020 يتصدر جوجل بعد كشف ملامح المقلب.. تفاصيل

تصدر الفنان رامز جلال، مؤشرات البحث على جوجل بعد الكشف عن ملامح برنامج المقالب الخاص به هذا العام، والمرتقب عرض عبر قناة mbc الفضائية، بعدما تم الكشف عن ملامح البرنامج وأن «رامز» سوف يظهر بشخصيته الحقيقية هذا العام.
برنامج رامز جلال الجديد، والذي يتخذ شكلا ثابتا عبارة عن مقلب يكون بطله أحد المشاهير من نجوم الفن أو الكرة، ثارت أقاويل كثير حول طبيعة المقلب هذا العام وهل له علاقة بالأحداث الحالية ام لا.
وترددت شائعات عن أن رامز جلال سيربط أحداث المقلب بأزمة كورونا، كما فعل في وقت سابق مستغلا ظاهرة الإرهاب والاختطاف في مقالبه وكذلك موجة تعلق العالم العربي بكرة القدم عام 2018 قبل مونديال روسيا.
وعلى الرغم من تعدد الشائعات، لكنها لم تزيد عن كونها شائعات فيما يختص بموضوع "فيروس كورونا"، بحسب ما أكد أحد المسؤولين في قناة MBC مصر المقرر عرض البرنامج عليها.
ويظهر رامز في البرنامج هذا العام لأول مرة بشخصيته الحقيقية واهما من يستضيفه بأنه يتعرض إلى نفس المقلب معه، خلال النصف الأول من الحلقة، كما تشاركه في البرنامج هذا العام الفنانة أروى.
ويتم تصوير البرنامج الذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي" في دبي، وانتهى رامز من تصوير كل حلقاته منذ فترة قبل ظهور أزمة كورونا، وهو ما ينفي شائعات علاقة موضوع البرنامج بالأزمة الحالية.