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رياضة

تطور مفاجئ .. اتحاد الكرة يستعد لاستئناف الدوري المصري فى هذه المواعيد.. تفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:21 م
شعار الدوري الممتاز
شعار الدوري الممتاز
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عمرو الحلوانى

أسدل اتحاد كرة القدم الستار على الجدل المثار حول إمكانية إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجاري بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية.


وعلم " صدى البلد " أن اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء الدوري فى الوقت الحالي، فى ظل الحرص على استكمالها حتى لا تتأثر الأندية على الجانب الفنى والبدني من إلغاء الدوري.


واستقر اتحاد الكرة على الانتظار إلى الفترة المقبلة ومعرفة مصير السيطرة على الكورونا فى مصر من أجل حسم مصير مسابقة الدوري.


ويدرس اتحاد الكرة فى الوقت الحالى استكمال الدوري الممتاز فى منتصف شهر مايو أو أواخر شهر يونيو، وذلك وفقا لتقارير وزارة الصحة.

ويراقب اتحاد الكرة الموقف بدقة كبيرة من أجل الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة الخاصة باستكمال المسابقات سواء الدوري الممتاز أو الدوريات الأدنى .


ويربط اتحاد الكرة مصير استكمال الدوري بقرارات وزارة الصحة واللجنة الطبية باتحاد الكرة ومدى التغلب والسيطرة على فيروس كورونا، ويرى مسئولو الجبلاية أن صحة اللاعبين والأجهزة الفنية وجميع العاملين بالأندية المصرية تأتى فى المقام الأول.


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