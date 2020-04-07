تعرف على تسريبات تحديث iOS 14 لشاشات آيفون وآيباد

يعتبر سر تميز شركة آبل ، أنها من الشركات التى لا تتوقف أبدا عن التطوير، ورغم المميزات التى توفرها شركة آبل لأجهزتها إلا أنها، إلا أنها دائما ما تصدر المزيد من التطوير.





وظهرت تسريبات جديدة عن تحديث آبل القادم والذى سيصدر خلال الايام القادمة، وهو تحديث iOS 14 ، وتتعلق التسريبات الجديدة بما ستكون عليه شاشات هواتف آيفون و أجهزة آبل الأخرى.





وبحسب موقع 9to5mac فإن آبل تعمل على ميزة إضافة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية والتحكم في موضعها بين التطبيقات.





والتطبيقات المصغرة أو ما يسمى بالويدجت عبارة عن واجهة رسومية مشتقة من التطبيقات الأساسية لعرض بعض المعلومات بشكل سريع دون الرجوع للتطبيق الأساسي مثل ويدجت الطقس أو الساعة وغيرها من التطبيقات.





وسوف يجد المستخدم الخلفيات مرتبة في تصنيفات، ويمكن استعراضها واختيار الخلفية المناسبة بالسحب يمينا ويسارا في كل تصنيف بدلًا من عرضها بجانب بعضها.





كما سيكون هناك أيضًا خيارا إضافيا لتقليل سطوع الخلفية عند تفعيل الوضع الليلي يمكن تشغيله أو إيقافه.