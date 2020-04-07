AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعرف على تسريبات تحديث iOS 14 لشاشات آيفون وآيباد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:01 ص
تعرف على تسريبات
تعرف على تسريبات تحديث iOS 14 لشاشات آيفون وآيباد
Advertisements
ندى على
يعتبر سر تميز شركة آبل، أنها من الشركات التى لا تتوقف أبدا عن التطوير، ورغم المميزات التى توفرها شركة آبل لأجهزتها إلا أنها، إلا أنها دائما ما تصدر المزيد من التطوير. 

وظهرت تسريبات جديدة عن تحديث آبل القادم والذى سيصدر خلال الايام القادمة، وهو تحديث iOS 14 ، وتتعلق التسريبات الجديدة بما ستكون عليه شاشات هواتف آيفون و أجهزة آبل الأخرى. 

وبحسب موقع 9to5mac فإن آبل تعمل على ميزة إضافة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية والتحكم في موضعها بين التطبيقات.

والتطبيقات المصغرة أو ما يسمى بالويدجت عبارة عن واجهة رسومية مشتقة من التطبيقات الأساسية لعرض بعض المعلومات بشكل سريع دون الرجوع للتطبيق الأساسي مثل ويدجت الطقس أو الساعة وغيرها من التطبيقات.

وسوف يجد المستخدم الخلفيات مرتبة في تصنيفات، ويمكن استعراضها واختيار الخلفية المناسبة بالسحب يمينا ويسارا في كل تصنيف بدلًا من عرضها بجانب بعضها.

كما سيكون هناك أيضًا خيارا إضافيا لتقليل سطوع الخلفية عند تفعيل الوضع الليلي يمكن تشغيله أو إيقافه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل تعلن عن توحيد عمليات شراء التطبيقات عبر منصاتها المختلفة

واتساب يتيح لمستخدمي آيفون هذه الميزة

المصائب لا تأتي فرادى.. خسائر لـ آبل بسبب كورونا والتسريبات وغرامة فرنسا

آبل تعرض إعلانات عن طريق الإشعارات في آيفون وآيباد

9 مزايا خفية في أجهزة آيفون وiPad قد لا تعرفها

ترشيحاتنا

تصيبك بالسرطان.. عادة خطيرة نرتكبها عند غسل الخضروات والفاكهة

من جديد.. محمد رمضان يستفز الجماهير ويستعرض إحدى سياراته.. شاهد

ترامب يهين صحفيا أمريكيا.. فيديو

وفاة منصور الجمال.. ماذا قالت ليلى علوي عن زوجها السابق بعد رحيله؟

تعرف على فوائد الكورونا للسيدات مع رضوى الشربيني

موعد صيام ليلة النصف من شعبان.. تنويه عاجل من دار الإفتاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة

بإطلالة غير تقليدية.. بسمة تبهر متابعيها بـ لوك جديد