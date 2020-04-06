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أخبار العالم

‏محمد بن زايد يبحث مكافحة كورونا مع رئيسي غينيا وقرغيزستان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:10 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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محمود نوفل
قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إنه بحث مع رئيس قرغيزستان وغينيا، تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بن زايد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "تلقيت اتصالا من الصديق سورونباي جينبيكوف، رئيس قرغيزستان"، مضيفا: "بحثنا خلاله تعزيز علاقات بلدينا وسبل تطويرها، إضافة إلى مجالات التعاون والتنسيق في مكافحة فيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وأهمية تكاتف الجهود والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة هذا الوباء".

وقال في تدوينة أخرى: "بحثت هاتفيا مع ألفا كوندي، رئيس غينيا الصديقة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشرا إلى أن "توحيد الجهود ومضاعفة التنسيق والعمل المشترك بين دول العالم أهم وسائل القضاء على الفيروس".

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الإمارات تجاوز ألفي مصاب، بينما وصل عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، نهاية ديسمبر والتي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.
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