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أخبار العالم

أول تعليق من وزير خارجية بريطانيا بعد توليه مهام بوريس جونسون عقب نقله إلى العناية المركزة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي ينوب عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد دخوله العناية المركزة إن عمل الحكومة سيستمر.

وظهر راب على "بي بي سي" بعد وقت قصير من نبأ تدهور حالة بوريس جونسون.. وقال إن "روح الفريق القوية بشكل لا يصدق، وراء رئيس الوزراء، وأن الوزراء سيركزون على تنفيذ الخطط التي وضعها في وقتها.

وأضاف راب أن جونسون في أيد أمينة في مستشفى سانت توماس بالعاصمة لندن، مؤكدا أنه يتلقى رعاية ممتازة.

وتعهد راب بأن الحكومة ستعبر بالبلاد بأكملها وباء كورونا.

أفادت وكالة رويترز بأن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وضع على جهاز التنفس الاصطناعي لكنه لم يغب عن الوعي.

وجاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا أنه نقل إلى العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالته.

وعلى الفور هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار بعد الإعلان عن تدهور حالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ونقله للعناية المركزة.

ونقل جونسون إلى المستشفى أمس الأحد، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا في الظهور لديه لمدة 10 أيام متواصلة.

وساءت حالة جونسون خلال فترة بعد الظهيرة، ونقل إلى العناية المركز بنصيحة من فريقه الطبي.

وكان جونسون قد طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه عند الضرورة.

وكان راب أعلن قبل قليل أن جونسون سيواصل مهام عمله من المستشفى وأن حالته الصحي مستقرة.

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