ترامب يعلن توزيع مساعدات بالمليارات على المستشفيات لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، السماح لسفينة البحرية الأمريكية في نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا المستجد.





وقال ترامب خلال اجتماع الأزمة اليومي: "توصلنا إلى اتفاق مع شركة 3M لإنتاج 165مليون قناع خلال الأشهر المقبلة".





وأضاف ترامب: "سيتم توزيع مساعدات بمليارات الدولارات للمستشفيات خلال هذا الأسبوع".





وأعلن ترامب عن "تقدم عظيم" في عملية البحث عن علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال ترامب خلال مؤتمر الصحفي اليومي إن الولايات المتحدة أحرزت "تقدما عظيما" في علاج فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.





وأوضح: "نتواصل مع علماء من فرنسا وشركات أمريكية بشأن فيروس كورونا".