لو تكرمت حافظ على حياتك.. برلماني يوجه رسالة للمصريين.. فيديو

أكد النائب محمد أبو حامد، أنه منذ بداية أزمة كورونا المستجد ونحن نجد الشائعات تنطلق بشكل كثيف ويومى فى مصر؛ بشأن زيادة عدد المصابين فى صفوف المصريين.



وناشد أبو حامد، المصريين ، خلال حواره ، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، بعدم الاستجابة لهذه الشائعات، وعليهم أن يدركوا خطورة الوباء الذى يضرب العالم بلا رحمة.



وتابع النائب، أن المواطن الذى يستجيب للشائعات ويخلق حالة من التجمعات كالتى تم ترديدها أمس بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة؛ تضر بحياة المواطن الذى استجاب لأمر غير صحيح، والمجتمع بشكل عام.



وأشار محمد أبو حامد الى انه يجب على الجهات الحكومية القائمة على صرف رواتب العاملين أن يتعاملوا بشكل سريع مع أية تجمعات تنشأ خلال صرف مرتبات الموظفين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .



ووجه البرلماني رسالة هامة للمواطنين، وهي "لو تكرمت حافظ على حياتك وراجع ما يشاع من اخبار".