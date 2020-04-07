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فن

كريم فهمي يروج لمسلسله الجديد في رمضان 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه " برفقه الفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .

ونالت الصورة إعجاب المتابعين الذين أعلنوا تشوقهم لمشاهدة المسلسل في رمضان، وجاءت بعض التعليقات كالآتي : 

"مستنيين بفارغ الصبر.. ده هيبقي احلى مسلسل ده ولا ايه وحشتونا الاتنين .. اكتر مسلسل مستنياه فرمضان ان شاء الله هيطلع حلو". 

المسلسل سيعرض في رمضان 2020 وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ومن بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

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❤️ و نحب تاني ليه ❤️

A post shared by Karim Fahmy (@karimfahmiofficial) on

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