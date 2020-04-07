تركيا تسجل 75 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت تقارير طبية في تركيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 649.





واحتلت تركيا، أمس الاثنين، المرتبة التاسعة عالميا في معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، بأكثر من مليون و329 ألف شخص.





وبلغ عدد المصابين أمس في تركيا التي احتلت المرتبة التاسعة، 30217 شخصا، فيما جاءت بريطانيا في المركز الثامن بتعداد 51608 وفي المركز السابع جاءت إيران بعدد إصابات بلغ 60500 شخصا.





وفي المركز السادس جاءت الصين بتعداد مصابين 81708 مصابا، فيما جاءت فرنسا في المركز الخامس بعدد مصابين 98010 وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بتعداد 101558.