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سيارات

شاهد.. للمرة الأولى ظهور تويوتا فورتشنر 2021 في شكلها المتوقع

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:26 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة IndianAutosBlog لتصميم السيارات ، تصميم صورة جديدة متوقعة لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت ، بعد استناد مصممى الشركة على الصور التجسسية التى ظهرت لها مطلع هذا العام .

وقدم مصمموا الشركة صورة توقعية للتغيرات القادمة في الـ SUV ، و نرى مصابيح أمامية LED جديدة مستوحاة من مصابيح تويوتا لاند كروزر برادو، بالإضافة إلى شبك مُحدث متصل بمصابيح الضباب الأفقية مع مصد أمامي معاد تصميمه.

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وبالاضافة الى اعادة تصميم المصابيح الخلفية، اما من الداخل ، حيث ستشمل التغييرات التنجيد وبعض الديكورات الداخلية، إلا أن نظام المعلومات الترفيهي سيبقى كما هو.

تتوفر فورتشنر 2020 بـ 3 خيارات محركات هي ديزل 2.4 لتر 4 أسطوانات بقوة 147 حصان وعزم 400 نيوتن متر، بنزين 2.7 لتر 4 أسطوانات بقوة 164 حصان وعزم 245 نيوتن متر أو بنزين 4 لتر 6 أسطوانات بقوة 235 حصان وعزم 376 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات لهم جمعيًا، ومن غير المتوقع تغيير المحركات في موديل 2021 لكنها ستحصل على قوة إضافية.

هذا ومن المفترض الكشف رسميًا عن تويوتا فورتشنر 2021 الشكل المحدّث قبل نهاية العام الجاري.     

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