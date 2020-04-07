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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور: سأعتبر الدوري ملغى في هذه الحالة.. الحضري يسخر من زكي عبد الفتاح.. ومدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:59 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي:

سأعتبر الدوري ملغيًا.. طالع تصريحات مرتضى منصور ضد اللجنة الخماسية
شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بشأن مصير الدوري المصري الممتاز، الذي تم تأجيله للمرة الثانية، حتى منتصف أبريل الجاري.

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن النادي الأهلي عرض ضم إسلام عيسى عندما كان في المصري الموسم الماضي بشكل رسمي.

أكد زكي عبد الفتاح، المدرب السابق لحراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن عصام الحضري، حارس المنتخب السابق تصرفاته غير احترافية.

رد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بسخرية، على تصريحات زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي والفراعنة الأسبق، ضده.


باسم مرسي: أنا أكتر لاعب مظلوم في مصر.. وندمت على احترافي.. فيديو

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، والإنتاج الحربي الحالي، أن رحيله عن القلعة البيضاء واحترافه في اليونان، لم يكن قرارًا صحيحًا.

قال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه جدد عقده مع إدارة نادي الإسماعيلي بعد تألقه وتلقيه عدة عروض في الآونة الأخيرة.


كواليس تنشر لأول مرة بشأن مفاوضات منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

كشف حمد إبراهيم، مدرب مصر للمقاصة، كواليس مفاوضات منتخب مصر مع إيهاب جلال. 

حارس الأهلي السابق: كريم شحاتة أجبرني على التصريح بأني زملكاوي..فيديو
"أنا أهلاوي مش زملكاوي" بهذه الكلمات بدأ مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي السابق كلماته.

آس: كورونا يؤجل خطة ريال مدريد لخطف مبابي إلى 2021
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في تأجيل خطة ريال مدريد الإسباني، لضم الشاب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والتي كان من المقرر تنفيذها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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