أخبار الرياضة.. مرتضى منصور: سأعتبر الدوري ملغى في هذه الحالة.. الحضري يسخر من زكي عبد الفتاح.. ومدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق

رد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بسخرية، على تصريحات زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي والفراعنة الأسبق، ضده.





باسم مرسي: أنا أكتر لاعب مظلوم في مصر.. وندمت على احترافي.. فيديو

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، والإنتاج الحربي الحالي، أن رحيله عن القلعة البيضاء واحترافه في اليونان، لم يكن قرارًا صحيحًا.





قال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه جدد عقده مع إدارة نادي الإسماعيلي بعد تألقه وتلقيه عدة عروض في الآونة الأخيرة.









كواليس تنشر لأول مرة بشأن مفاوضات منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو