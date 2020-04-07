أخبار الرياضة.. مرتضى منصور: سأعتبر الدوري ملغى في هذه الحالة.. الحضري يسخر من زكي عبد الفتاح.. ومدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة، والتي جاءت كالآتي:
شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بشأن مصير الدوري المصري الممتاز، الذي تم تأجيله للمرة الثانية، حتى منتصف أبريل الجاري.
أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن النادي الأهلي عرض ضم إسلام عيسى عندما كان في المصري الموسم الماضي بشكل رسمي.
أكد زكي عبد الفتاح، المدرب السابق لحراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن عصام الحضري، حارس المنتخب السابق تصرفاته غير احترافية.
رد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بسخرية، على تصريحات زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي والفراعنة الأسبق، ضده.
باسم مرسي: أنا أكتر لاعب مظلوم في مصر.. وندمت على احترافي.. فيديو
أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، والإنتاج الحربي الحالي، أن رحيله عن القلعة البيضاء واحترافه في اليونان، لم يكن قرارًا صحيحًا.
قال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه جدد عقده مع إدارة نادي الإسماعيلي بعد تألقه وتلقيه عدة عروض في الآونة الأخيرة.
كواليس تنشر لأول مرة بشأن مفاوضات منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو
كشف حمد إبراهيم، مدرب مصر للمقاصة، كواليس مفاوضات منتخب مصر مع إيهاب جلال.
"أنا أهلاوي مش زملكاوي" بهذه الكلمات بدأ مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي السابق كلماته.
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في تأجيل خطة ريال مدريد الإسباني، لضم الشاب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والتي كان من المقرر تنفيذها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.