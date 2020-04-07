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رياضة

آس: كورونا يؤجل خطة ريال مدريد لخطف مبابي إلى 2021

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:49 ص
مبابي
مبابي
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في تأجيل خطة ريال مدريد الإسباني، لضم الشاب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والتي كان من المقرر تنفيذها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتبت صحيفة "آس" على غلافها الصادر صباح اليوم، أن مبابي هو هدف ريال مدريد الكبير، ولكن أزمة فيروس كورونا، تؤجل هجوم النادي على اللاعب الفرنسي لصيف 2021 العام المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الشاب الفرنسي يستمر في عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث أنه 
يرفض التسرع، لتبقى كل الملفات مؤجلة حتى إشعار آخر.

يذكر أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان يتبقى فيه موسمان.

وضربت الأزمة الإقتصادية، أغلب الأندية في أوروبا، بعد أزمة فيروس كورونا، التي تسببت في تعليق النشاط الكروي، في أغلب الدول.
آس: كورونا يؤجل خطة ريال مدريد لخطف مبابي إلى 2021
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