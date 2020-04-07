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فن

ديانا حداد عن كورونا.. أصبح أكبر همنا الحصول على الأوكسجين

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
علقت الفنانة ديانا حداد على أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت ديانا حداد من خلال تغريدتها: "فجأة أدركنا أن لا قيمة فعلية للقوة و الجمال و المال و أصبح أكبر همنا أن نحصل على الأوكسجين!".

وأضافت ديانا حداد "العالم يواصل حياته و أصبح أجمل و أنقى من دوننا و وُضِعنا نحن البشر في أقفاص, أنها رسالةمن السماء مفادها ، أنت لست ضروريًا..الهواء و الماء و الأرض كما السماء بدونك كلها بخير معك او بدونك!". 

وكانت أحدث أعمال ديانا حداد الفنية فيديو كليب "ما حد يحس بالعاشق" ويحمل الطابع البدوي اللبناني، وكلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

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