ديانا حداد عن كورونا.. أصبح أكبر همنا الحصول على الأوكسجين





وكتبت ديانا حداد من خلال تغريدتها: "فجأة أدركنا أن لا قيمة فعلية للقوة و الجمال و المال و أصبح أكبر همنا أن نحصل على الأوكسجين!".





وأضافت ديانا حداد "العالم يواصل حياته و أصبح أجمل و أنقى من دوننا و وُضِعنا نحن البشر في أقفاص, أنها رسالةمن السماء مفادها ، أنت لست ضروريًا..الهواء و الماء و الأرض كما السماء بدونك كلها بخير معك او بدونك!".





وكانت أحدث أعمال ديانا حداد الفنية فيديو كليب " ما حد يحس بالعاشق" و يحمل الطابع البدوي اللبناني، وكلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.





— Diana Haddad (@DianaHaddad) April 6, 2020

علقت الفنانة ديانا حداد على أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.