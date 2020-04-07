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توك شو

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:52 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
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ريهام فيكتور
يستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء 7-4- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 17.07 جنيه للبيع و16.96 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.36  جنيه للبيع و19.25جنيه للشراء.

سعر الين اليابانى
سجل سعر الين اليابانى 614.5 جنيه للبيع و14.47 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسرى
سجل سعر الفرنك السويسرى 16.15 جنيه للبيع و16.04 شراء.

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