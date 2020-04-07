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حوادث

أخدوا الثأر بعد دقائق.. شاب يقتل آخر بسبب خلافات في الجيزة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة بالجيزة ، التحقيقات في واقعة مقتل شخصين وإصابة آخرين بسبب مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة يفيد بمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من المعاينة الاولية لمسرح الحادث ان مشاجرة وقعت بين شابين أطلق أحدهما على الاخر النيران فسقط قتيلا.

وشرحت التحريات، أن أهل القتيل أرادوا الأخذ بالثأر فقاموا بملاحقة القاتل وقتلوه بالأسلحة البيضاء واصابوا 3 آخرين.
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