قبل الاستحمام.. تعرف على علاقة تساقط الشعر بالماء الساخن والبارد

يفضل العديد من الأشخاص الاستحمام بالماء الساخن، وخصوصا في فصل الشتاء ولكن هناك بعض المعلومات التي لا تعرفها عن فوائد وأضرار الماء الساخن ومدى تأثير هذه العادة على الشعر .





الجميع يعرف فوائد شطف وغسل الشعر بالماء البارد، ولكن هل يسبب لنا الماء الساخن تساقط الشعر.

هل الماء الساخن مفيد للشعر؟





يفتح الماء الساخن والبخار المسام على الشعر يسهل إزالة الأوساخ الزائدة من فروة الرأس.، ويعمل الماء الساخن على تقشير الأوساخ والتراكم في مسام الشعر ،و يساعد على فصل بصيلات الشعر.





ولكن مع مرور الوقت ، قد يؤدي الاستحمام بالماء الساخن أيضًا إلى تلف الجلد على فروة رأسك ويؤثر على قدرة الشعر على النمو .





غسل شعرك بالماء الساخن سيجعل خيوط الشعر مسامية لأنها أكثر انفتاحًا على العناصر بدلًا من قفل الزيوت الطبيعية ، ويمكن أن يسبب الالتهاب الناجم عن الماء الساخن ضررا لفروة الرأس الجافة والحكة التي لا تمنع نمو الشعر بشكل جيد.





وغالبًا ما يكون الشعر الذي يسهل اختراقه جافًا وهش وأكثر عرضة للكسر. للحصول على شعر صحي ، من المهم أن يكون لديك زيوت طبيعية (تُعرف باسم الزهم) ، لأن قلة الشعر ستجعل شعرك أقل لامعة ويفقد سمكه. ولسوء الحظ ، تنمو هذه الآثار مع تقدم العمر. بالمقارنة مع كبار السن ، يمكن للأشخاص الأصغر سنا استبدال هذه الزيوت وطبقة رقيقة من الجلد على فروة الرأس بشكل أسرع بكثير.





فوائد غسل شعرك بالماء البارد





يشجع خبراء الشعر على شطف الماء البارد ، خاصة بعد الاستحمام بالماء الساخن حيث إنه يعد التحول المثالي لشعرنا، و يعمل على تشديد بشرة الشعر ، مما يجعل خصلات الشعر قوية ولامعة ، ويساعد على إحكام الرطوبة والزيوت الطبيعية مع زيادة الدورة الدموية في نفس الوقت.





الدورة الدموية المحسنة لا توفر فقط العناصر الغذائية والمعادن لفروة الرأس لدينا ولكن أيضًا تزيل النفايات من الجسم بشكل أكثر كفاءة. تراكم النفايات والسموم ليست ضارة فقط بصحتنا العامة ، بل يمكن أيضًا أن تتسبب في نمو شعرنا بشكل أبطأ.





لذلك ، تذكر دائمًا إضافة شطف بالماء البارد بعد الاستحمام بالماء الساخن لأن هذه الخطوة الإضافية يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا.





الماء الساخن وتساقط الشعر





رغم أن الماء الساخن لن يسبب تساقط الشعر بشكل مباشر ، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير مباشر على صحة فروة رأسك. على الرغم من أن تأثيرات الالتهاب عند الاستحمام بالماء الساخن تكون مؤقتة ، إلا أنها قد تحدث كثيرًا دون شطف بارد ، إلا أنها قد تتسبب في فقدان خيوط الشعر الأضعف لمعانها والبدء في الانهيار.





ما هي درجة حرارة الماء المثالية الموصى بها لشعرنا؟ حسنا ، هذا يعتمد. الماء الساخن ينظف بينما الماء البارد يغلق البشرة. المفتاح هو الحفاظ على التوازن.





إليك بعض الأشياء التي يجب أن توليها اهتمامًا وثيقًا عند الاستحمام:





اغسل شعرك بالماء الدافئ وحافظ عليه ، بدلًا من حروق درجات الحرارة الحارة وانتهي دائمًا من شطف بالماء البارد من 10-15 ثانية. يساعد ذلك على تشديد البشرة وتنشيط الدورة الدموية حول فروة رأسك.





بمجرد إجراء هذه التغييرات الطفيفة ، ستجني ثمار الحصول على شعر لامع وأقوى.