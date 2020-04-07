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أخبار العالم

743 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:40 ص
743 وفاة جديدة بفيروس
743 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا
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شيماء مصطفى
أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل عدد جديد من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.


وسجلت إسبانيا 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13,798 حالة.


كما سجلت 5,478 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 140,510 حالة.


وكانت منصة "وورلد ميترز" الدولية، كشفت عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليون و300 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات اقترب من الـ 75 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء.


وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,349,877 حالة حول العالم.


كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 74,820 حالة وفاة على مستوى العالم.


وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 286,877 شخصا.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات بها إلى 367,650 تليها إسبانيا ثم إيطاليا ثم ألمانيا وفرنسا والصين وإيران وبريطانيا.


بينما احتلت إيطاليا المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات حيث سجلت 16,523 حالة وفاة.


فيما بلغت حصيلة الصين بؤرة انتشار الفيروس في البلاد 81,740  حالة إصابة و3,331 حالة وفاة.

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