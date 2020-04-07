تعليم الوادي الجديد: لم نتلق أي شكاوى بشأن الامتحان التجريبي حتى اليوم.. ونسبة المشاركة 100%

أكد صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء،أن غرف العمليات سواء الرئيسية بالمديرية أو الفرعية بالإدارات التعليمية بالمدن لم تتلق وتسجل أي شكاوى حول امتحان الصف الأول الثانوي التجريبي سواء متعلقة بالأسئلة أو خدمة الإنترنت.





وأوضح ميرغني، أن نسب المشاركة في الامتحانات بالمنازل، 100 %، لافتًا إلى أن جميع الطلاب على مستوى المحافظة يؤدون الاختبارات عن طريق جهاز التابلت دون أي شكاوى أو معوقات.





والتقى ميرغني مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب للاطمئنان على سير منظومة العمل وانتظام جميع الطلاب بالامتحان والدخول على المنصة ، مؤكدا أن غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية والمدارس تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة.





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وأشار إلى أن الامتحان تجريبي يهدف إلى تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.

وأكد أنه يمكن للطالب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي شريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.