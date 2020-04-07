ننشر توصيات وزارة الزراعة لمزارعي الزيتون.. فيديو

قدمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ا لتوصيات الفنية الشهرية لمزارعي الزيتون .









وذلك بناء علي تعليمات السيد القصير ( وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ) وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز (رئيس قطاع الارشاد الزراعي) بوزارة الزراعة.









نقدم التوصيات الفنية الشهرية لشهر أبريل الخاصة بحدائق الزيتون :-





أهم العمليات :

1ـ التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة .





2ـ التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .





3ـ ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري ، تروي الأشجار المثمرة قبل تفتح الأزهار .





التسميد :

أ ـ تسميد الأشجار التي تروي بالغمر .





ـ يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأشجار اكبر من 3 سنوات .





ـ يتم إضافة 150 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأعمار الصغيرة أقل من 3 سنوات.





ب ـ تسميد الأشجار التي تروي بالتنقيط .

ـ الرية الأولي : يضاف 1 كجم نترات كالسيوم للفدان .

ـ الرية الثانية : يضاف 2 لتر حامض نيتريك للفدان .

ـ الرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان .

ـ الرية الرابعة : يضاف 3 كجم نترات نشادر للفدان.

ـ الرية الخامسة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان .

- الرية السادسة : 2 كجم سماد مركب 19 / 19 / 19 للفدان .





التسميد الورقي .

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر و يكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر و يتم كالأتي : 350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا.