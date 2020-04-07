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أخبار البلد

ننشر توصيات وزارة الزراعة لمزارعي الزيتون.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قدمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي  بوزارة الزراعة التوصيات الفنية الشهرية لمزارعي الزيتون .


وذلك بناء علي تعليمات السيد القصير ( وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ) وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز (رئيس قطاع الارشاد الزراعي) بوزارة الزراعة.


نقدم التوصيات الفنية الشهرية لشهر أبريل  الخاصة بحدائق الزيتون :- 

أهم العمليات : 
1ـ التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة . 

2ـ التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة . 

3ـ ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري ، تروي الأشجار المثمرة قبل تفتح الأزهار  . 

التسميد : 
أ ـ تسميد الأشجار التي تروي بالغمر .

ـ يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر  / شجرة ، للأشجار اكبر من 3 سنوات  . 

ـ يتم إضافة 150 جم سلفات نشادر / شجرة ،  للأعمار الصغيرة أقل من 3 سنوات. 

ب ـ تسميد الأشجار التي تروي بالتنقيط . 
ـ الرية الأولي : يضاف 1 كجم نترات كالسيوم للفدان . 
ـ الرية الثانية : يضاف 2 لتر  حامض نيتريك للفدان  . 
ـ الرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات نشادر  للفدان  . 
ـ الرية الرابعة : يضاف 3 كجم نترات نشادر  للفدان. 
ـ الرية الخامسة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم  للفدان  . 
-  الرية السادسة : 2 كجم سماد مركب 19 / 19 / 19 للفدان .

التسميد الورقي .
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر و يكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر و يتم كالأتي : 350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا.
الري : معدل 3 ريات في الأسبوع لتفادي أعفان الجذور.
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