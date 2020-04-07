ننشر توصيات وزارة الزراعة لمزارعي الزيتون.. فيديو

قدمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة التوصيات الفنية الشهرية لمزارعي الزيتون .
وذلك بناء علي تعليمات السيد القصير ( وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ) وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز (رئيس قطاع الارشاد الزراعي) بوزارة الزراعة.
نقدم التوصيات الفنية الشهرية لشهر أبريل الخاصة بحدائق الزيتون :-
أهم العمليات :
1ـ التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة .
2ـ التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .
3ـ ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري ، تروي الأشجار المثمرة قبل تفتح الأزهار .
التسميد :
أ ـ تسميد الأشجار التي تروي بالغمر .
ـ يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأشجار اكبر من 3 سنوات .
ـ يتم إضافة 150 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأعمار الصغيرة أقل من 3 سنوات.
ب ـ تسميد الأشجار التي تروي بالتنقيط .
ـ الرية الأولي : يضاف 1 كجم نترات كالسيوم للفدان .
ـ الرية الثانية : يضاف 2 لتر حامض نيتريك للفدان .
ـ الرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان .
ـ الرية الرابعة : يضاف 3 كجم نترات نشادر للفدان.
ـ الرية الخامسة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان .
- الرية السادسة : 2 كجم سماد مركب 19 / 19 / 19 للفدان .
التسميد الورقي .
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر و يكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر و يتم كالأتي : 350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا.
الري : معدل 3 ريات في الأسبوع لتفادي أعفان الجذور.